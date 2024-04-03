Сотрудники ТЦК не имеют права задерживать людей на улице, – Лубинец
Источник:Суспильне
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сделал важное заявление по мобилизации. Он констатировал, что работники центров комплектования не имеют законного права задерживать граждан.
В интервью для украинской прессы Дмитрий Лубинец, омбудсмен Верховной Рады Украины, отметил, что территориальные центры комплектования не имеют права самостоятельно останавливать и задерживать граждан на улицах страны.
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Полиция – главный регулятор на улицах
По словам Лубинца, правильный подход к выявлению лиц, которые уклоняются от мобилизации, демонстрируют ТЦК в Полтавской области, где военные сотрудничают с Национальной полицией.
Только полиция имеет полномочия останавливать людей, проверять документы и выдвигать законные требования. Если речь идет о рейдах, то представители полиции должны быть в составе группы без исключения,
– акцентировал Лубинец.
Омбудсман также высказался против расширения полномочий ТЦК, как это было предложено в первой версии законопроекта о мобилизации. Он отметил важность соблюдения прав граждан.
Больше о мобилизационном законопроекте
- Еще 26 декабря 2023 года правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект, который имел целью усовершенствовать процесс мобилизации и воинского учета. Этот шаг стал ответом на потребность укрепления обороноспособности страны в условиях перехода к длительной войне.
- Президент Владимир Зеленский подчеркивал важность обсуждения инициативы, вспоминая о предложении военных призвать до 500 тысяч резервистов. Хотя и впоследствии он сказал, что не видит в таком шаге необходимости. Собственно, 11 января законопроект был отозван через критику для доработки с учетом предложений депутатов.
- Министр обороны Рустем Умеров заявил о подготовке новой редакции законопроекта, которая уже была согласована с парламентским комитетом по национальной безопасности. 30 января Кабмин утвердил обновленный документ и передал его в парламент.
- 7 февраля обновленный законопроект получил поддержку в первом чтении, что свидетельствует о готовности Верховной Рады к дальнейшему совершенствованию мобилизационных процессов. В то же время Давид Арахамия высказался против блокировки счетов уклонистов от службы.
- На днях Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады, сообщил о завершении обсуждения инициативы в комитете и подготовке ко второму чтению. Это указывает на прогресс в законодательном регулировании мобилизационных мероприятий в Украине. Хотя и, следует сказать, что обсуждение проекта закона продолжается уже достаточно долго и живо в течение последних месяцев.