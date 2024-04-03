Сотрудники ТЦК не имеют права задерживать людей на улице, – Лубинец

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сделал важное заявление по мобилизации. Он констатировал, что работники центров комплектования не имеют законного права задерживать граждан.

В интервью для украинской прессы Дмитрий Лубинец, омбудсмен Верховной Рады Украины, отметил, что территориальные центры комплектования не имеют права самостоятельно останавливать и задерживать граждан на улицах страны.

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Полиция – главный регулятор на улицах

По словам Лубинца, правильный подход к выявлению лиц, которые уклоняются от мобилизации, демонстрируют ТЦК в Полтавской области, где военные сотрудничают с Национальной полицией.

Только полиция имеет полномочия останавливать людей, проверять документы и выдвигать законные требования. Если речь идет о рейдах, то представители полиции должны быть в составе группы без исключения,

– акцентировал Лубинец.

Омбудсман также высказался против расширения полномочий ТЦК, как это было предложено в первой версии законопроекта о мобилизации. Он отметил важность соблюдения прав граждан.

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