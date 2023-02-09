Страхи войны: как не сойти с ума и сохранить эмоциональное равновесие

Все мы травмированы войной. И тот, кто на передовой, и кто в тылу или за пределами Украины. Нам есть за кого переживать и что терять. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Преодоление страхов и эмоционального опустошения

В конце концов, личное беспокойство перебрасывается в общественный социум и ухудшает наши отношения в семьях и коллективах. Ведь нарушение нашего собственного эмоционального равновесия увеличивает напряжение в социуме вокруг себя.

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Между прочим, в таких случаях каждый может помочь себе сам и облегчить жизнь тем, кто рядом. Если знать приемы и правила психологического восстановления. Для их изучения НАДС и Высшая школа публичного управления положили начало Всеукраинскому образовательному онлайн-марафону "Эмоциональная стойкость публичного служащего".

Это наш ответ на общественный запрос, в частности среди публичных служащих, научиться контролировать эмоции и укреплять стрессоустойчивость.

Чтобы избежать ощущения эмоционального опустошения, необходимо искать свои "генераторы" питания. Они будут снимать избыточное напряжение на пике эмоциональных нагрузок.

Вспомним роковой шок первого утра войны. Тогда доминирующими ощущениями были неуверенность и страх. Но мы стремились наладить стабильную жизнь в новых реалиях. Поэтому через несколько дней нашли свои источники восстановления.

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Лучшим инструментом по преодолению страхов и восстановлению эмоционального равновесия является информационная гигиена. Именно тревожные новости и ожидания рождают усиленное чувство беспокойства. Чрезмерное информационное давление является психологическим раздражителем, что подавляет положительные эмоции и отвлекает от полезных дел.

Прежде всего, стоит сократить количество источников, из которых мы потребляем информацию, и уменьшить время на ее просмотр. Следует осознать, что большинство каналов передают идентичный контент. Их ограничение не влияет на нашу общую осведомленность.

Каждому следует определить фиксированное время для просмотра новостей. Пусть это будет 30 минут каждый день на чтение 2 – 3 телеграм-каналов. Уместно отключить смарт-часы и телефоны от новостей и смотреть их дома на планшете в определенное время.

Мой опыт коммуникации свидетельствует о том, что соблюдение правил информационной гигиены улучшает психологическое состояние и позволяет концентрироваться на важных задачах. Ведь на самом деле в таких условиях человек избегает двойного стресса: от собственно чрезмерных негативных новостей и до страха пропустить что-то важное.

Как "искупить" синдром вины

Во время войны распространен так называемый синдром вины, когда человек переживает из-за того, что кому-то тяжелее, чем ему. И от этого теряет душевное спокойствие. Эта обычно нормальная реакция возникает в экстремальных ситуациях, когда человек находится далеко от эпицентра. Мозг усиленно анализирует ситуацию в поисках осознания уровня безопасности. Поэтому откладываем неотложные дела и погружаемся в смартфоны.

Чтобы отвлечься, стоит прибегнуть к общественно полезным делам. К примеру, собрать вещи переселенцам или помочь волонтерам готовить еду. Оказывая поддержку другим, мы "искупаем" чувство вины.

Преодоление напряжения в обществе

Эмоциональное напряжение может возникать в общении с участниками боевых действий, которые возвращаются с войны. Они травмированы больше других. Мы должны учиться корректно амортизировать их эмоции и реакции. Быть готовыми объяснить, чем каждый из нас занимался на мирной территории в военный период.

Собственно, принцип амортизации состоит в том, чтобы человека успокоить. В таком случае следует сразу признать, что у собеседника есть основания на свои вопросы и оценки. Так установим приемлемый градус дискуссии. В дальнейшем следует объяснить, что в условиях войны каждый гражданин имеет собственную важную миссию.

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Резкие оценки не следует воспринимать буквально. Они свидетельствуют о накопленной боли из-за пережитых психологических и физических нагрузок. Важно не дать человеку ее выплеснуть. Вместо этого должны учиться эмпатии, чувствовать чужие переживания и этим помогать человеку. Высшая школа публичного управления готовит курсы. Будет создан специальный центр психологической поддержки, где будут обучать соответствующим правилам коммуникации.

Почему нужно записывать собственные мысли

Уровень стрессоустойчивости зависит от умения приспособиться к новой реальности и одобрять решения. Меня часто спрашивают об организации занятости на государственной службе в условиях тревог и отключений электричества. Дома или в офисе?

В первую очередь нужно учесть наличие на обеих площадках света, водоснабжения, доступа к интернету, укрытия, транспортного сообщения. И работать в месте, которое лучше отвечает этим факторам. В таких, достаточно очевидных условиях вместо ожидания, нужно брать ответственность и действовать с позиции взрослого.

Часто меня спрашивают, как справиться с информацией о потерях близких. В такие моменты нужно переключаться. Ставить палец на воображаемый переключатель и включать другое измерение жизни. Не замыкаться в себе, а выходить к людям. Объятия и добрые слова лечат душевные травмы. Начните записывать свои мысли и переживания. Через несколько лет эти воспоминания будут интересны нашим детям.

Как преодолеть стресс

Для преодоления стресса можно начать рисовать, заняться спортом или прибегнуть к здоровому питанию. Моя семья, например, взяла домой собаку, пострадавшую под обстрелами в Харькове. Заботиться о ком-то – тоже шаг от стресса.

Важно осознать, какой спектр эмоций у нас преобладает. Для этого заведите словарик, куда записывайте эмоции, испытываемые в течение дня. Впоследствии осознаете, какой процент из них положительный. И дальше повышайте его, находите положительные минуты и часы своей жизни. И вы точно ощутите облегчение.