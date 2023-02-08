Волонтера укусила собака

Вчера вечером я заканчивал свой путь в 43 километра. Я медленно шел к автомобилю, который должен был отвезти меня в гостиницу, как вдруг почувствовал сильную резкую боль.

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Сначала я подумал, что порвал сухожилие, потому что боль прошла по всей ноге. Однако внезапно залаяла собака и проезжавший мимо автомобиль засветил фарами. Тогда я увидел, что пес собирается снова на меня напасть. Я быстро открыл дверь автомобиля и заскочил внутрь.

Мой знакомый считает, что это была кавказская овчарка. Сначала мы планировали просто заехать в аптеку. Однако я увидел, что собака прогрызла два слоя моей одежды и оставила серьезный укус на ноге. Поэтому мы поехали в больницу из-за риска заразиться бешенством.

Ближайшая больница была в Гайсине – в 40 километрах. Там меня осмотрели, обработали рану и сделали укол от бешенства. Врач выписал мне еще 4 уколы, которые нужно будет сделать в конкретные дни в течение месяца.

Сейчас я чувствую себя хорошо, нога сильно не болит, так что могу продолжать свой путь. Должен воспринимать все происходящее положительно. По крайней мере, теперь есть о чем писать.



Справка из больницы / Фото Петра



Петр в Винницкой области / Фото волонтера

У волонтера – важные планы

На ночь я остался в Гайсине Винницкой области. Кстати, на завтра у меня есть важные планы:

дойти в Черкасскую область;

пройти половину своего марафона

Пока мне удалось собрать 98 317 крон, 34 564 гривен и 254 евро. Это все еще очень далеко от суммы, которую я планировал собрать, – 1,5 миллиона крон.

Поддержать сбор Петра на ВСУ:



банка Monobank – по ссылке;

карточка "Ощадбанка" – 4790 7299 1942 5850 (Иван Шманьо).