"Мощный" уровень журналистики в венгерских СМИ

Так, через журналиста Домски Ласло на венгерском TV-2 опубликовали материал о том, что у границы с Венгрией в Закарпатской области находятся "вагоны с сотнями трупов" украинских военных, которые не выдают родственникам.

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Что самое интересное, как и положено "настоящему", "профессиональному" журналисту, Домски Ласло не привел ни одного факта, фото или видео. Все истории о вагонах с сотнями трупов – исключительно на словах. Иногда на уровне сплетен среди местных жителей. А как же журналистское расследование, фактаж? Пулитцеровская премия Домски Ласло не снится?

Но венгерские информационные площадки уже распространяют эту информацию в режиме кроликов в брачный период, гипертрофируя фейк Домски. Например, некоторые издания пишут, что трупов так много, что запах от них чувствуется аж в венгерских поселках!

А теперь самое интересное. Угадайте, кому принадлежит и кому выслуживается телеканал TV-2? Все правильно, это провластный телеканал, вылизывающий путинскую шестерку Виктора Орбана в режиме 24/7. Ну, надо же, какая неожиданность!

ИПСО против украинцев в Венгрии

Вдобавок, в январе российские спецслужбы через своих агентов влияния, в том числе среди представителей Венгрии, пытались так реализовать деморализационную ИПСО на Закарпатье. Вбросы были связаны с мобилизацией.

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Так, группа "активистов", тесно связанных с Россией граждан Венгрии, называющих себя "Мадьяр Бекекер", провели у посольства Украины в Будапеште акцию с требованием к властям Украины остановить мобилизацию венгров из Закарпатской области.

Собралось на акции, правда, всего 15 пенсионеров. Однако сам факт постоянных атак в сторону Украины, происходящих из Венгрии и призванных дестабилизировать Закарпатский регион, более чем очевиден, как и непосредственный заказчик этих атак.

Российские информационные кампании уже не те

Да, информационная кампания о "колоссальных" потерях ВСУ продолжается, но когда я впервые писал о ней, то понимал, что она будет организована масштабно – разные страны, спикеры, площадки. Я не думал, что столь бездарно – дешевые источники вбрасывания и никчемные информационные площадки.

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В целом, эта ИПСО показала, что Россия по состоянию на 2023 год уже истощает ресурсы для проведения таких кампаний образца 2014 года и даже 2021 года. Российская пропаганда может рассчитывать только на дешевых персонажей, давно себя дискредитировавших, или же на площадки, аффилированность Россией которых очевиднее очевидного.