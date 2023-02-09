Всего год назад Россия имела передовые позиции в мире

Год назад. Рынок газа и нефти зависит от российской добычи.

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Россия диктует цены европейским странам, успешно торгует ресурсами со странами третьего мира. Армию России считают одной из самых сильных в мире. Политическое и военное влияние России оказывает существенное влияние на структуру мировой безопасности.

Рынок России привлекателен для ведущих мировых компаний, многие из них вкладывают огромные средства в строительство производственных мощностей на российской территории.

России по непонятным причинам прощают нарушение международного законодательства, агрессию против соседей и другие дикие выходки.

Прибыли от продажи нефти, газа, цветных и черных металлов, древесины и угля растут с каждым днем.

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"Таланты" Путина понадобились

Это было всего год назад. Без нескольких недель. Талантливый человек – президент России Владимир Путин. Неординарный. Близок к гениальности. Ведь так быстро и безвозвратно потерять передовые позиции сможет не каждый. Здесь настоящий самородок нужен.