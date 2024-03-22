"Спасались сами, никто не помогал": очевидец рассказал о теракте под Москвой

Вечером 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле" неизвестные устроили теракт. Очевидцы утверждают, что им никто не помогал спасаться – они были вынуждены делать это самостоятельно.

По состоянию на сейчас треть "Крокус Сити Холла" пылает, внутри могут находиться люди. На место направили более 50 бригад скорой помощи.

Смотрите также Теракт в Подмосковье: что известно о "Крокус Сити Холл" и где он расположен

Что произошло в "Крокусе"

Российский фотограф, который в момент теракта находился в "Крокус Сити Холл" во время нападения неизвестных рассказал, что произошло. По его словам, они ждали концерт группы "Пикник", когда в зал ворвались люди в коричневой одежде и начали из автоматов стрелять по людям.

Он отметил, что люди внутри начали бежать, возникла жуткая давка, паника. Часть присутствующих ложилась на землю.

В своем инстаграме он выложил видео эвакуации – люди шли неосвещенными коридорами, пытались найти выход на улицу. Фотограф отметил, что людей никто не спасал, приходилось выбегать самим.

Автоматы стреляют, и некому помочь людям. Все спасались как могли. "Крокус" горит. Если бы мы побежали не в ту сторону, не смогли выломать дверь, мы сейчас горели бы,

– сказал мужчина.

Как происходила эвакуация после теракта в "Крокус Сити Холл": смотрите видео

В то же время российские СМИ пересказывают слова охранника, что в момент нападения находился в "Крокус Сити Холле". По словам мужчины, он стоял у центрального входа на первом этаже. Стрелять начались с улицы – сразу посыпались стекла.

В момент атаки вместе с очевидцем у входа стояли еще три охранника, они спрятались за деревянным рекламным щитом и нападавшие прошли за 10 метров от них.

Они стали беспорядочно стрелять по людям первом этаже, потом пошли в сторону то ли концертного зала, то ли океанариума. Когда стрельба утихла, мы вышли возле центрального входа – там администраторы уже оказывали помощь раненым,

– отметил мужчина.

Сотрудников охраны среди тех, кто оказал помощь пострадавшим охранник не видел – были только гости.

Что известно о теракте под Москвой