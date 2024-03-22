"Рятувалися самі, ніхто не допомагав": очевидець розповів про теракт у Москві

22 березня 2024, 20:55
Читать новость на русском

Ввечері 22 березня у московському "Крокус Сіті Холлі" невідомі влаштували теракт. Очевидці стверджують, що їм ніхто не допомагав рятуватися – вони були вимушені робити це самостійно.

Станом на зараз третина "Крокус Сіті Холлу" палає, всередині можуть перебувати люди. На місце направили понад 50 бригад швидкої допомоги.

Дивіться також Теракт у Підмосков'ї: що відомо про "Крокус Сіті Холл" та де він розташований

Що сталося у "Крокусі"

Російський фотограф, який у момент теракту перебував у "Крокус Сіті Холл" під час нападу невідомих розповів, що сталося. За його словами, вони чекали на концерт гурту "Пікнік", коли до зали увірвалися люди у коричневому одязі та почали з автоматів стріляти по людях.

Він зазначив, що люди всередині почали бігти, виникла моторошна тиснява, паніка. Частина присутніх лягала на землю. 

У своєму інстаграмі він виклав відео евакуації – люди йшли неосвітленими коридорами, намагалися знайти вихід на вулицю. Фотограф наголосив, що людей ніхто не рятував, доводилося вибігати самим.

Автомати стріляють, і нема кому допомогти людям. Усі рятувалися як могли. "Крокус" ​​горить. Якби ми побігли не в той бік, не змогли виламати двері, ми зараз горіли б,
– сказав чоловік.

Як відбувалася евакуація після теракту у "Крокус Сіті Холл": дивіться відео

Водночас російські ЗМІ переказують слова охоронця, що у момент нападу перебував в "Крокус Сіті Холлі". За словами чоловіка, він стояв біля центрального входу на першому поверсі. Стріляти почалися з вулиці – одразу посипалися шибки. 

У момент атаки разом з очевидцем біля входу стояли ще три охоронці, вони сховалися за дерев'яним рекламним щитом і нападники пройшли за 10 метрів від них.

Вони стали безладно стріляти по людях першому поверсі, потім пішли у бік то концертного залу, то океанаріуму. Коли стрілянина вщухла, ми вийшли біля центрального входу – там адміністратори вже надавали допомогу пораненим,
– зазначив чоловік.

Співробітників охорони серед тих, хто надав допомогу постраждалим охоронець не бачив – були лише гості.

Що відомо про теракт у Москві

  • Ввечері 22 березня невідомі ввірвалися у "Крокус Сіті Холл" у момент, коли там проходив концерт гурту "Пікнік". Вони відкрили стрілянину, а потім кинули гранату, або ж інший вибуховий предмет всередині приміщення. Зазначається, що після цього спалахнула масштабна пожежа.

  • У мережі повідомляють, що внаслідок теракту загинуло принаймні 40 людей, кількість тих, хто отримав поранення, зросла до 130. Водночас пожежа досі охоплює третину "Крокус Сіті Холлу".

  • За повідомленнями російських ЗМІ, за приблизними підрахунками, там перебувало щонайменше 6200 людей. Сам концертний хол за певних умов може вміщати до 9527 осіб – за умови перетворення партеру у танцювальний партер із фан-зоною.

Автор: Дмитро Усик