"Рятувалися самі, ніхто не допомагав": очевидець розповів про теракт у Москві
Ввечері 22 березня у московському "Крокус Сіті Холлі" невідомі влаштували теракт. Очевидці стверджують, що їм ніхто не допомагав рятуватися – вони були вимушені робити це самостійно.
Станом на зараз третина "Крокус Сіті Холлу" палає, всередині можуть перебувати люди. На місце направили понад 50 бригад швидкої допомоги.
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Що сталося у "Крокусі"
Російський фотограф, який у момент теракту перебував у "Крокус Сіті Холл" під час нападу невідомих розповів, що сталося. За його словами, вони чекали на концерт гурту "Пікнік", коли до зали увірвалися люди у коричневому одязі та почали з автоматів стріляти по людях.
Він зазначив, що люди всередині почали бігти, виникла моторошна тиснява, паніка. Частина присутніх лягала на землю.
У своєму інстаграмі він виклав відео евакуації – люди йшли неосвітленими коридорами, намагалися знайти вихід на вулицю. Фотограф наголосив, що людей ніхто не рятував, доводилося вибігати самим.
Автомати стріляють, і нема кому допомогти людям. Усі рятувалися як могли. "Крокус" горить. Якби ми побігли не в той бік, не змогли виламати двері, ми зараз горіли б,
– сказав чоловік.
Як відбувалася евакуація після теракту у "Крокус Сіті Холл": дивіться відео
Водночас російські ЗМІ переказують слова охоронця, що у момент нападу перебував в "Крокус Сіті Холлі". За словами чоловіка, він стояв біля центрального входу на першому поверсі. Стріляти почалися з вулиці – одразу посипалися шибки.
У момент атаки разом з очевидцем біля входу стояли ще три охоронці, вони сховалися за дерев'яним рекламним щитом і нападники пройшли за 10 метрів від них.
Вони стали безладно стріляти по людях першому поверсі, потім пішли у бік то концертного залу, то океанаріуму. Коли стрілянина вщухла, ми вийшли біля центрального входу – там адміністратори вже надавали допомогу пораненим,
– зазначив чоловік.
Співробітників охорони серед тих, хто надав допомогу постраждалим охоронець не бачив – були лише гості.
Що відомо про теракт у Москві
Ввечері 22 березня невідомі ввірвалися у "Крокус Сіті Холл" у момент, коли там проходив концерт гурту "Пікнік". Вони відкрили стрілянину, а потім кинули гранату, або ж інший вибуховий предмет всередині приміщення. Зазначається, що після цього спалахнула масштабна пожежа.
У мережі повідомляють, що внаслідок теракту загинуло принаймні 40 людей, кількість тих, хто отримав поранення, зросла до 130. Водночас пожежа досі охоплює третину "Крокус Сіті Холлу".
За повідомленнями російських ЗМІ, за приблизними підрахунками, там перебувало щонайменше 6200 людей. Сам концертний хол за певних умов може вміщати до 9527 осіб – за умови перетворення партеру у танцювальний партер із фан-зоною.