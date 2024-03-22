"Рятувалися самі, ніхто не допомагав": очевидець розповів про теракт у Москві

Ввечері 22 березня у московському "Крокус Сіті Холлі" невідомі влаштували теракт. Очевидці стверджують, що їм ніхто не допомагав рятуватися – вони були вимушені робити це самостійно.

Станом на зараз третина "Крокус Сіті Холлу" палає, всередині можуть перебувати люди. На місце направили понад 50 бригад швидкої допомоги.

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Що сталося у "Крокусі"

Російський фотограф, який у момент теракту перебував у "Крокус Сіті Холл" під час нападу невідомих розповів, що сталося. За його словами, вони чекали на концерт гурту "Пікнік", коли до зали увірвалися люди у коричневому одязі та почали з автоматів стріляти по людях.

Він зазначив, що люди всередині почали бігти, виникла моторошна тиснява, паніка. Частина присутніх лягала на землю.

У своєму інстаграмі він виклав відео евакуації – люди йшли неосвітленими коридорами, намагалися знайти вихід на вулицю. Фотограф наголосив, що людей ніхто не рятував, доводилося вибігати самим.

Автомати стріляють, і нема кому допомогти людям. Усі рятувалися як могли. "Крокус" ​​горить. Якби ми побігли не в той бік, не змогли виламати двері, ми зараз горіли б,

– сказав чоловік.

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Водночас російські ЗМІ переказують слова охоронця, що у момент нападу перебував в "Крокус Сіті Холлі". За словами чоловіка, він стояв біля центрального входу на першому поверсі. Стріляти почалися з вулиці – одразу посипалися шибки.

У момент атаки разом з очевидцем біля входу стояли ще три охоронці, вони сховалися за дерев'яним рекламним щитом і нападники пройшли за 10 метрів від них.

Вони стали безладно стріляти по людях першому поверсі, потім пішли у бік то концертного залу, то океанаріуму. Коли стрілянина вщухла, ми вийшли біля центрального входу – там адміністратори вже надавали допомогу пораненим,

– зазначив чоловік.

Співробітників охорони серед тих, хто надав допомогу постраждалим охоронець не бачив – були лише гості.

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