Как спасатели помогают малышам спасаться от войны: щемящее видео

Российские захватчики продолжают цинично обстреливать украинские города. От бомбежек гибнут и получают травмы мирные жители, в том числе маленькие дети.

В результате вражеских бомбардировок уже погиб 21 ребенок. Еще 55 – попали в больницу.

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В результате вражеских обстрелов страдают дети

Оккупанты не чураются обстреливать жилые кварталы. Ракеты попадают в школы, детсады, роддома и тому подобное.

Детей пытаются как-то спасти от ужасов войны. Многие женщины уже уехали из городов, которые враги больше всего бомбят. Они отправляются на запад Украины, в Польшу, Словакию и другие страны, которые сейчас радушно принимают беженцев.

Спасатели Хмельницкой области вместе со службой по делам детей Хмельницкой облгосадминистрации также помогают малышам спасаться от войны. Они сопровождают малышей и их родных на эвакуационный поезд.

Смотрите видео, как сотрудники ГСЧС помогают детям:

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