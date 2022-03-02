По состоянию на 2 марта 2022 года по результатам анализа информации из разных источников погиб 21 ребенок и пострадало 55 детей. Такие данные приводит уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Важно Для безопасности детей создали Единый координационный штаб

Под ракетные обстрелы попадают школы, детские сады и даже роддома.

Во время ракетного удара оккупантов пострадал роддом в г. Житомире.

Российско-оккупационные войска обстреляли центр населенного пункта Васильевка (Запорожская область). Снаряды прилетели во двор местной школы.

В ночь на 2 марта в результате воздушного удара в Житомире погиб один ребенок и пострадали 6 детей. Они были спасены из подвалов полуразрушенных домов.

"Своими действиями вооруженные силы Российской Федерации продолжают цинично нарушать основополагающие права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка. Части этих смертей можно было избежать в случае установления бесполетной зоны над Украиной. Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации поддержать инициативу по закрытию украинского неба от истребителей врага", – заявила Людмила Денисова.

Между тем под обстрелами в Чернигове в роддоме родились две тройни.

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