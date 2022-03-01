В новом штабе будут работать представители Секретариата Уполномоченного по правам человека, Минсоцполитики, Министерства образования, Нацсоцслужбы и общественных организаций-партнеров.

Заметьте Из-под обстрелов оккупантов возле Мариуполя вывезли 25 детей

В каких направлениях будет работать координационный штаб

Новый штаб будет работать по нескольким направлениям:

принятие экстренных документов и аналитика;

консультирование и психологическая поддержка;

эвакуация и перемещение детей;

информирование и сотрудничество.

Людмила Денисова обратилась с просьбой сообщать о фактах, ситуациях и событиях, возникающих в учреждениях, учреждениях, организациях во время вторжения российских оккупантов на территорию Украины

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