В частности, 8 бригад ГСЧС привлекли к оказанию помощи населению.

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Только за прошедшие сутки, 27 февраля, были эвакуированы из населенных пунктов возле Мариуполя – Сартана, Талаковка и Воеводовка в безопасные места 95 человек, из которых 25 детей.

Также спасатели ГСЧС совершили три выезда на ликвидацию пожаров, которые возникли в результате боевых действий.

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