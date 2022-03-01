У новоствореному штабі працюватимуть представники Секретаріату Уповноваженої з прав людини, Мінсоцполітики, Міністерства освіти, Нацсоцслужби та громадських організацій-партнерів.

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У яких напрямках працюватиме координаційний штаб

Новостворений штаб працюватиме у кількох напрямках:

  • прийняття екстрених документів та аналітика;
  • консультування та психологічна підтримка;
  • евакуація та переміщення дітей;
  • інформування та міжнародне співробітництво.

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