Станом на 2 березня 2022 року за результатами аналізу інформації з різних джерел, загинула 21 дитина та постраждало 55 дітей. Такі дані наводить уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Важливо Задля безпеки дітей утворили Єдиний координаційний штаб

Під ракетні обстріли потрапляють школи, дитячі садочки та навіть пологові будинки.

Під час ракетного удару окупантів постраждав пологовий будинок у м. Житомирі.

Російсько-окупаційні війська обстріляли центр населеного пункту Василівка (Запорізької області). Снаряди прилетіли на подвір’я місцевої школи.

В ніч на 2 березня внаслідок повітряного удару в Житомирі загинула одна дитина та постраждало 6 дітей. Їх було врятовано з підвалів напівзруйнованих будинків.

"Своїми діями збройні сили Російської Федерації продовжують цинічно порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини. Частини цих смертей можна було уникнути у разі встановлення безпольотної зони над Україною. Закликаю міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації підтримати ініціативу по закриттю українського неба від винищувачів ворога", – заявила Людмила Денісова.

Між тим під обстрілами у Чернігові в пологовому будинку народилися дві трійні.

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