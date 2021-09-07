Спасти себя: реально ли помочь жертвам домашнего насилия в Киеве

Недавно в Киевсовете утвердили новую городскую программу для противодействия домашнему насилию. Домашнее насилие – это серьезная проблема, с которой сталкивается гораздо больший процент людей, чем можно себе представить. Рассказываем о том, как будет работать новая программа и меняется ли ситуация в Украине в целом.

Какой должна быть муниципальная программа

Екатерина Власюк, семейный адвокат, рассказывает, что в этой программе прописано немало полезных вещей. В частности, созданы приюты для пострадавших, где им оказывают как психологическую, так и материальную поддержку.

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Я бы поделила работу по противодействию домашнему насилию на три вектора. Первый – превентивный, второй – моральная поддержка, и третий – реальная помощь, когда насилие уже произошло,

– говорит Власюк.

Первый вектор – это информирование людей, причем еще со школы, что такое домашнее насилие, какие его виды, как его можно преодолеть, что его не надо терпеть. Казалось бы, что тут объяснять как распознать насилие? Все и так понятно. Но на самом деле домашнее насилие не всегда сразу очевидно. Часто люди осознают, что с ними это произошло, когда их начинают избивать или изнасиловали. Но оно начинается гораздо раньше, и эти признаки надо уметь различать.



20% дел о домашнем насилии заканчиваются примирением / Фото Unsplash

Второй вектор – это поддержка. Ведь любая жертва убеждена, что не имеет поддержки, ей никто не поможет, потому что она сама это спровоцировала и во всем виновата. Очень хорошо, что это явление сейчас как под светом прожекторов.

И третий вектор – это юридическая помощь для тех, кто подвергся насилию. В рамках муниципальной программы создаются юридические офисы, которые будут работать с пострадавшими, помогать им с запросами в судах, консультировать по различным вопросам. Это реальная помощь, и очень важная. Потому что без квалифицированной юридической помощи женщина не сможет доказать насилие и наказать обидчика,

– говорит семейный адвокат.

Она добавила, что очень бы хотелось, чтобы все нормы этой программы работали именно так, как задумано, чтобы были понятны механизмы их реализации – например, кто и как именно может попасть в приют.

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Что в Украине с домашним насилием

Домашнее насилие бывает разным:

физическим;

финансовым;

психологическим;

сексуальным.

Наиболее распространенным, то есть тем, из-за которого чаще всего обращаются в правоохранительные органы, считается физическое насилие.

Лилия Кравцова, адвокат юридической фирмы OMI LAW GROUP, говорит, что если сравнивать динамику, то за прошлый год по домашнему насилию в суд направлено около двух тысяч дел (1877, если быть точными). В почти 50% из них вынесены приговоры (926 дел):

С января по июль текущего года зафиксировано 1685 уголовных производств.

1373 человека из них получили сообщение о подозрении.

1324 уголовных производства направлено в суд.

926 из них рассмотрены с вынесением приговора.

778 человек осуждены.

Достаточно высокий процент участников конфликтов в таких делах решают закончить производство примирением. В среднем 19–20%. В таком случае стороны согласовывают наказание и порядок возмещения ущерба. Это связано с тем, что обычно они являются супругами или родственниками.

Это говорит о значительном повышении реагирования в отношении этого состава преступления. Также положительным сдвигом является применение в отношении обидчика ограничительного предписания. То есть такое лицо могут обязательствами связать немедленно покинуть место, где произошел факт насилия, и запретить приближаться к нему на определенное расстояние. Ему могут запретить переписываться с жертвой или звонить ей. Ограничительное предписание выносится на срок от одного до шести месяцев,

– говорит Кравцова.

Также в рамках досудебного расследования, в соответствии с УПК Украины, суд может наложить ограничительные меры на подозреваемое лицо.

Например:

ограничить общение с ребенком, если домашнее насилие совершено в отношении ребенка или в его присутствии;

приближаться на определенное расстояние;

направить на лечение от алко-, наркозависимости.

Она отметила, что ратификация Конвенции и внедрение законов, криминализация домашнего насилия бесспорно является очень позитивным шагом в предотвращении этого противоправного явления. Но очень много внешних и внутренних факторов влияют на недостаточность реализации положений законодательства. Это связано со многими причинами. Например, некачественно проведенное досудебное расследование (экспертизы, следственные розыскные действия), неосведомленность в процессуальных правах потерпевшего лица, безосновательные отказы следователей во внесении в ЕРДР о совершенном преступлении,

Пострадавшие от домашнего насилия могут сталкиваться с гендерными стереотипами и убеждениями власти на любом этапе разбирательств по их обращениям. Например, в УК Украины осталась и используется процедура "примирения". Органы досудебного расследования до сих пор используют ее, чтобы закрывать дела о домашнем насилии, несмотря на наличие специального закона о домашнем насилии, который это запрещает

– говорит Кравцова.

Как борются с проблемой домашнего насилия

Адвокат Наталья Гнатуш, управляющая "Адвокатского бюро Наталии Гнатуш", говорит, что по состоянию на 01 января 2021 года в 18 областях Украины и в Киеве действует 33 приюта для пострадавших от домашнего насилия.

Кроме этого запущены программы для населения (в основном онлайн), в частности, информационная кампания "Разорви круг" – это часть масштабной программы UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения по противодействию и предотвращению домашнего и/и гендерно обусловленного насилия в Украине, другие проекты при поддержке грантовых организаций с целью повышения уровня образованности населения Украины относительно видов, признаков насилия, цикла насилия (круга), вреда, причиняемого насилием, а также разработки алгоритмов обращения жертв насилия в соответствующие органы с целью привлечения к ответственности обидчика.



В 2020 году зарегистрировали 3037 правонарушений по статье о домашнем насилии / Фото Unsplash

Основным рычагом влияния на уровень домашнего насилия является эффективное расследование правонарушений данного вида (учитывая специфику видов возможного насилия: физическое, сексуальное, экономическое, психологическое), несмешивание данных правонарушений с другими правонарушениями, совершенными на бытовой почве, привлечение к ответственности виновного лица, а также наличие реестра лиц, которые привлечены к ответственности,

– объяснила Гнатуш.

Она добавила, что системный подход дополнительно можно обеспечить путем профилактики – формирование в общине города нулевой толерантности к насилию и усиление готовности членов общины противодействовать его проявлениям; услуг и защиты – улучшение доступа пострадавших, независимо от возраста и состояния здоровья, к качественным комплексным услугам, ориентированным на их потребности, а также оказание этих услуг; наличия политики – налаживание скоординированного межотраслевого реагирования на насилие, что гарантирует эффективную и своевременную помощь в каждом случае.

Безопасность жертвы домашнего насилия могут чувствовать при таких условиях: 1) личное желание прекратить и разорвать цикл домашнего насилия (самооценка личности); 2) наличие работы/дохода и возможности содержать себя, а в случае наличия других лиц на иждивении (дети, родители) – и их; 3) возможность получить место физической безопасности при переезде; 4) действенность механизмов реализации ограничительных и запретительных предписаний в отношении обидчика; 5) наличие обязательной системы реабилитации обидчиков,

– подытожила эксперт

Что утвердили в Киевсовете

В Киеве утвердили новую городскую программу "Предотвращение и противодействие домашнему насилию и/или насилию по признаку пола на 2022–2024 годы". Депутат Киевского городского совета Марина Порошенко, отметила, что на выполнение программы нужно ориентировочно 155 миллионов гривен на период 2022–2024 гг. Для ее реализации будут привлекать не только бюджетные средства, но и средства международных организаций, общественных организаций, социально ответственного бизнеса.

Новая городская целевая программа предусматривает: