За домашнее насилие будут наказывать штрафами, исправительными работами или административным арестом.

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Что предусматривает закон

Отметили, что военные, военнообязанные и резервисты, а также правоохранители несут административную ответственность на общих основаниях за совершение домашнего насилия.

Правонарушения будут наказывать штрафом от 10 до 20 необлагаемых минимумов граждан, то есть от 170 до 340 гривен. Также могут присудить общественные работы от 30 до 40 часов или административный арест до 10 суток.

За повторные правонарушения, совершенные в течение года, будут штрафовать от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 340 до 680 гривен. Общественные работы в таком случае будут идти от 40 до 60 часов, админарест – до 15 суток.

Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования. Заметим, Верховная Рада поддержала законопроект в конце июня. За него проголосовали 336 нардепов.

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