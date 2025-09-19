Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и устроили ловушку оккупантам: эпическое видео
- Бойцы ГУР провели спецоперацию на Тендровской косе, уничтожив российский многоцелевой гусеничный тягач ДТ-10 "Витязь".
- Уничтожение техники значительно усложнило логистические возможности российской армии в этом районе.
Продолжаются активные боевые действия на Юге Украины, в частности в Херсонской области. Так, недавно стало известно о спецоперации разведчиков, в результате которой россияне потеряли технику, важную для логистического обеспечения своих войск.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные ГУР.
Подробности успешной спецоперации разведчиков
Бойцы центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР МО Украины провели очередную эффективную высадку на Тендровской косе.
Что известно о Тендровской косе?
Тендровская коса – песчаная коса длиной более 60 км, расположена в Черном море в пределах Херсонской области. Местность малолюдная, что делает ее удобной для скрытых военных операций.
Украинские спецназовцы ночью обустроили минные заграждения, перерезав россиянам важные логистические маршруты.
Заметьте! В результате детально разработанной и воплощенной операции в ловушку военной разведки попал российский многоцелевой гусеничный тягач ДТ-10 "Витязь".
Эту технику оккупанты использовали для перевозки личного состава, боеприпасов и продовольствия на передовые позиции. Разведчики разгромили вражескую машину.
Смотрите видео уничтожения вражеской техники
Как утверждают в ГУР, уничтожение вражеского "Витязя" нанесло ощутимый удар по логистическим возможностям российской армии в этом районе.
Украинские разведчики отмечают, что продолжают борьбу с тыловым обеспечением противника, а подобные операции существенно усложняют действия оккупантов на фронте.
Другие эффективные атаки на российские военные объекты
Спецназовцы военной разведки Украины 14 сентября ликвидировали на оккупированной территории Запорожской области российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Стоимость такого вооружения оценивается в 40 – 50 миллионов долларов.
Кроме того, подразделения ГУР совместно с Силами специальных операций провели комбинированный удар по железнодорожной инфраструктуре на территории России. В результате атаки погибли российские военные.
Также беспилотник ГУР нанес удар по Ново-Уфимскому нефтеперерабатывающему заводу в Башкортостане, за более 1800 километров от Киева. Атака вызвала масштабный пожар и взрыв на предприятии.