Конечно, – расследовательница заявила, что спецслужбы могут быть причастными к убийству Шеремета
Источник:24 канал
В центре Киева 5 лет назад дерзко и хладнокровно взорвали журналиста Павла Шеремета. К убийству могут быть причастны спецслужбы разных стран.
В частности говорится и об украинских. Об этом в эфире на 24 канале сообщила журналистка-расследовательница проекта "Следствие.Инфо" Анна Бабинец.
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Причастность спецслужб из Украины, России и Беларуси
По ее словам, нет сомнений в том, что убийство готовилось профессионально. Ведь расследователи разобрали подготовку к подрыву очень подробно.
Могли ли конкретно украинские спецслужбы быть причастными (к убийству – 24 канал)? Да, конечно могли,
– подчеркнула Бабинец.
Она отметила, что кроме этого, высокая вероятность того, что привлекали работников спецслужб из таких стран как Беларусь или Россия. Это те государства, в которых работал Шеремет и где он мог иметь врагов.
Бабинец: Улики уничтожают
"Когда-то мы получим ответ на вопрос, на самом ли деле они (украинские спецслужбы – 24 канал) были причастными – это уже сложнее", – отметила журналистка.
Она подчеркнула, что необходимы соответствующие доказательства. А часто доказательства преступлений, к которым причастны спецслужбы, уничтожают.
Расследовательница рассказала об убийстве журналиста Шеремета: смотрите видео
Коротко об убийстве Шеремета
- Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва его автомобиля.
- Рассмотрение дела активизировали только в 2019 году. Правоохранители заявили, что задержали троих якобы подозреваемых в убийстве: Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко и Яну Дугарь. В то же время "доказательства" их причастности оказались абсурдными.
- В начале 2020 года появилось новое расследование. Оно указывает на белорусский след. Заказчиком убийства называют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.