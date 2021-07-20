Так, звісно, – розслідувачка заявила, що спецслужби можуть бути причетними до вбивства Шеремета
Джерело:24 канал
У центрі Києва 5 років тому зухвало і холоднокровно підірвали журналіста Павла Шеремета. До вбивства можуть бути причетними спецслужби різних країн.
Зокрема мовиться і про українські. Про це в ефірі на 24 каналі повідомила журналістка-розслідувачка проєкту "Слідство.Інфо" Ганна Бабінець.
Варто прочитати Зараз влада зі мною не комунікує, – мама Павла Шеремета про розслідування
Причетність спецслужб з України, Росії і Білорусі
За її словами, немає сумнівів в тому, що вбивство готувалося професійно. Адже розслідувачі розібрали підготовку до підриву дуже детально.
Чи могли конкретно українські спецслужби бути причетними (до вбивства – 24 канал)? Так, звісно могли,
– наголосила Бабінець.
Вона відзначила, що окрім цього, є висока ймовірність того, що долучали працівників спецслужб із таких країн як Білорусь чи Росія. Це ті держави, в яких працював Шеремет і де він міг мати ворогів.
Бабінець: Докази знищують
"Чи колись ми отримаємо відповідь на запитання, чи насправді вони (українські спецслужби – 24 канал) були причетними – це вже складніше", – зауважила журналістка.
Вона наголосила, що необхідні відповідні докази. А часто докази злочинів, до яких причетні спецслужби, знищують.
Розслідувачка розповіла про вбивство журналіста Шеремета: дивіться відео
Коротко про вбивство Шеремета
- Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву його автомобіля.
- Розгляд справи активізували лише у 2019 році. Правоохоронці заявили, що затримали трьох нібито підозрюваних у вбивстві: Юлію Кузьменко, Андрія Антоненка і Яну Дугарь. Водночас "докази" їхньої причетності виявилися абсурдними.
- На початку 2020 року з'явилось нове розслідування. Воно вказує на білоруський слід. Замовником вбивства називають самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.