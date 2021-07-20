Как рассказала Людмила Шеремет в интервью, она и сама не хочет вести диалог с властью.
Важно 5 лет без Павла: в Киеве чтят память убитого журналиста Шеремета
Женщина отметила, что понимает, что дело действительно очень сложное и не все так просто. Несмотря на это, по ее мнению, "все-таки что-то делается".
Ну, о чем я могу говорить? И так все все знают – надо проводить расследование. Это уже дело внутри государства. Что я могу просить? Ведите дело, расследуйте,
– спросила госпожа Шеремет.
Кроме того, она рассказала, что у нее не было разговоров об этом расследовании с белорусской или российской властью, однако она могла бы ответить, если бы власти Беларуси и России проявили интерес: "Если бы они проявили интерес, по крайней мере, я что-то ответила бы. Но нет, никакой заинтересованности не было".
Убийство Павла Шеремета: главное
Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Его автомобиль, в который неизвестные подложили взрывчатку, сдетонировал.
Долгое время дело не продвигалось, и вдруг в декабре 2019 года правоохранители сообщили, что задержали трех якобы подозреваемых в убийстве. Ими оказались:
- врач и волонтер Юлия Кузьменко,
- музыкант Андрей Антоненко,
- военная медсестра Яна Дугар.
Казалось бы, наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Однако доказательства причастности "подозреваемых" к убийству Шеремета оказались абсурдными. Поэтому, общество не воспринимает их. Все задержанные также отрицают свою причастность к преступлению и считают преследование политическим.
Что сейчас с подозреваемыми
- В конце июня Шевченковский райсуд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения Яне Дугар и Юлии Кузьменко. Последняя будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
- 30 апреля суд выпустил из СИЗО еще одного обвиняемого – Андрея Антоненко. Он пробыл за решеткой последние 1,5 года. Сейчас он находится под домашним арестом.