Как рассказала Людмила Шеремет в интервью, она и сама не хочет вести диалог с властью.

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Женщина отметила, что понимает, что дело действительно очень сложное и не все так просто. Несмотря на это, по ее мнению, "все-таки что-то делается".

Ну, о чем я могу говорить? И так все все знают – надо проводить расследование. Это уже дело внутри государства. Что я могу просить? Ведите дело, расследуйте,

– спросила госпожа Шеремет.

Кроме того, она рассказала, что у нее не было разговоров об этом расследовании с белорусской или российской властью, однако она могла бы ответить, если бы власти Беларуси и России проявили интерес: "Если бы они проявили интерес, по крайней мере, я что-то ответила бы. Но нет, никакой заинтересованности не было".

Убийство Павла Шеремета: главное

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Его автомобиль, в который неизвестные подложили взрывчатку, сдетонировал.

Долгое время дело не продвигалось, и вдруг в декабре 2019 года правоохранители сообщили, что задержали трех якобы подозреваемых в убийстве. Ими оказались:

врач и волонтер Юлия Кузьменко,

музыкант Андрей Антоненко,

военная медсестра Яна Дугар.

Казалось бы, наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Однако доказательства причастности "подозреваемых" к убийству Шеремета оказались абсурдными. Поэтому, общество не воспринимает их. Все задержанные также отрицают свою причастность к преступлению и считают преследование политическим.

Что сейчас с подозреваемыми