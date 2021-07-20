Коллеги и друзья Павла Шеремета пришли утром 20 июля на перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. Именно там 5 лет назад произошел трагический взрыв.

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"Кто убил Павла Шеремета?"

Люди принесли плакат "политическое дело Павла Шеремета". За 5 лет следствие не установило заказчиков убийства журналиста. Дело в отношении тех, кого МВД считает исполнителями, рассматривает суд.

Вопрос "Кто убил Павла Шеремета?" остается актуальным и без ответа.



Памятник Шеремету возле места его гибели / Фото Дмитрия Ларина / УП"

Тупик в расследовании его убийства называют одним из самых главных провалов на посту Арсена Авакова. Активисты и коллеги-журналисты надеются, что при новом главе МВД дело сдвинется с места.



Коллеги Шеремета чтят его память / Фото Дмитрия Ларина / УП"

В частности такое ожидание "Суспільному" высказала главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.

Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся и сможем ему рассказать о состоянии дела, о том, что происходит. В целом позиция МВД состоит в том, что они не хотят давать комментариев, поскольку думают, что это повлияет на решение суда,

– отметила она.

По словам адвоката Маси Найема, сейчас дело фактически похоронено. Он отметил: новая информация, которая появлялась в СМИ, была воспринята правоохранителями равнодушно. В частности речь идет о так называемом "белорусском следе".

Отметим, что издание "Украинская правда" организует забег памяти Павла Шеремета. Он пройдет в субботу, в 07:30 утра. Старт – возле памятника на улице Богдана Хмельницкого, 42.

Кто такой Павел Шеремет? Это российско-украинский журналист, который родился в Беларуси. Работал корреспондентом и открыто критиковал режим президента Александра Лукашенко. В 1997 году в Беларуси его арестовали и дали 2 года условно. Президент лишил его гражданства.



Тогда Павел эмигрировал в Россию, где работал на телевидении. Писал статьи на политическую тематику для нескольких изданий, в том числе и украинских. Среди них были: "Огонек", "Белорусский партизан", "Украинская правда". Последние 5 лет жил в Украине.



Источник: Это российско-украинский журналист, который родился в Беларуси. Работал корреспондентом и открыто критиковал режим президента Александра Лукашенко. В 1997 году в Беларуси его арестовали и дали 2 года условно. Президент лишил его гражданства.Тогда Павел эмигрировал в Россию, где работал на телевидении. Писал статьи на политическую тематику для нескольких изданий, в том числе и украинских. Среди них были: "Огонек", "Белорусский партизан", "Украинская правда". Последние 5 лет жил в Украине.Источник: 24 канал

Убийство Павла Шеремета: коротко