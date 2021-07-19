Как вспомнила Юлия Кузьменко в интервью, когда журналист умер, она из любопытства посмотрела в интернете детали о Шеремете.

Важно Подозреваемых по делу Шеремета отпустят, но перед ними должны извиниться, – Дейнега

Поразительно, но именно этот шаг следствие расценило как одно из доказательств ее причастности к убийству.

То есть, по версии следствия, получается, что, якобы, я убила Шеремета, а потом зашла в интернет посмотреть, кто же это такой,

– сказала Кузьменко.

Находясь за решеткой, украинская волонтер и врач просила принести фото Шеремета, "чтобы хоть знать, кто это такой".

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