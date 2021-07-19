Як пригадала Юлія Кузьменко в інтерв'ю, коли журналіст помер, вона з цікавості подивилася в інтернеті деталі про Шеремета.
Важливо Підозрюваних у справі Шеремета відпустять, але перед ними мають вибачитись, – Дейнега
Вражає, але саме цей крок слідство розцінило, як один з доказів її причетності до вбивства.
Тобто, за версією слідства, виходить, що, нібито, я вбила Шеремета, а потім зайшла в інтернет подивитися, хто ж це такий,
– сказала Кузьменко.
Перебуваючи за ґратами, українська волонтерка та лікарка просила принести фото Шеремета, "щоб хоч знати, хто це такий".
Більше про справу вбивства Шеремета
- Андрія Антоненка, Яну Дугарь та Юлію Кузьменко підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
- Наприкінці червня Шевченківський райсуд Києва продовжив на 2 місяці запобіжний захід Яні Дугарь та Юлії Кузьменко. Остання перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
- 30 квітня суд випустив із СІЗО ще одного обвинуваченого – Андрія Антоненка. Він пробув за ґратами останні 1,5 роки. Наразі він перебуває під домашнім арештом.