Запобіжний захід продовжили ще на 2 місяці. Про це повідомила на засіданні головуюча суддя Оксана Голуб.
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Наступне засідання у справі – 29 червня
Суд ухвалив рішення – задовольнити клопотання прокурора. Антоненку продовжили цілодобовий арешт.
Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу Кузьменко Юлії залишити без задоволення,
– заявила Голуб.
Відзначимо, що наступне судове засідання у справі запланували на 11:00 29 червня 2021 року.
Справа Шеремета: причетність до неї Антоненка
- У 2016 році під автомобіль журналіста Павла Шеремети встановили вибухівку, чоловік помер.
- В цій справі одним з винним вважають Антоненка. Попри це, він свою причетність не визнає.
- Чоловік пробув у слідчому ізоляторі 1,5 роки. Шевченківський суд 30 квітня змінив йому запобіжний захід: випусти із СІЗО та призначив цілодобовий домашній арешт.
- За його словами, таке рішення не можна назвати перемогою у війні.
- Також Антоненко заявив, що готовий зустрітись із Президентом України Володимиром Зеленським.