Запобіжний захід продовжили ще на 2 місяці. Про це повідомила на засіданні головуюча суддя Оксана Голуб.

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Наступне засідання у справі – 29 червня

Суд ухвалив рішення – задовольнити клопотання прокурора. Антоненку продовжили цілодобовий арешт.

Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу Кузьменко Юлії залишити без задоволення,

– заявила Голуб.

Відзначимо, що наступне судове засідання у справі запланували на 11:00 29 червня 2021 року.

Нагадаємо! У травні для військової лікарки Яни Дугарь продовжили запобіжний захід на 2 місяці. Наразі вона перебуває під особистими зобов'язаннями.

Справа Шеремета: причетність до неї Антоненка