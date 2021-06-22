Меру пресечения продлили еще на 2 месяца. Об этом сообщила на заседании председательствующая судья Оксана Голуб.

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Следующее заседание по делу – 29 июня

Суд принял решение – удовлетворить ходатайство прокурора. Антоненко продлили круглосуточный арест.

Ходатайство защитника об изменении меры пресечения Кузьменко Юлии оставить без удовлетворения,

– заявила Голуб.

Отметим, что следующее судебное заседание по делу запланировали на 11:00 29 июня 2021 года.

Напомним! В мае для военного врача Яны Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца. Сейчас она находится под личными обязательствами.

Дело Шеремета: причастность к нему Антоненко