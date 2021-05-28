Музыкант уверен, что глава государства теперь "четко и точно понимает" непричастность всех троих подозреваемых к смерти журналиста. Об этом Riffmaster сообщил в интервью "Радио НВ".
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"Я уже более уверен, что Владимир Александрович (Зеленский – 24 канал) четко и точно понимает, что никто из нас не причастен к этому ужасному делу. Что с момента позорного сборища во главе с Аваковым тогда он просто был неосведомлен, его каким-то образом втянули", – сказал он.
Андрей Антоненко в то же время отметил, что президент не связывался с ним, в отличие от Яны Дугарь, которая также является фигурантом дела об убийстве Павла Шеремета.
Если он захочет со мной пообщаться, я охотно с ним встречусь, потому что есть о чем поговорить. Относительно того, что он общается с Яной, я думаю, что если бы кто-то из нас был к чему-то причастен, таких бы переписок не было,
– подчеркнул музыкант.
Антоненко хочет задать несколько вопросов Зеленскому
Riffmaster также озвучил вопросы, которые бы хотел задать Владимиру Зеленскому во время личного разговора.
"Во-первых, на пресс-конференции в июле 2019 года полиция показала ему материалы дела. Он вышел и сказал, что то, что он увидел, значит, что вот-вот будет результат. Что ему тогда показывали, если тогда с меня и с Юлии Кузьменко были сняты прослушивания, и ни я, ни Юля не входили в круг подозреваемых?" – отметил Андрей Антоненко.
А еще бы я напомнил ему, что он говорил, что надо найти не крайних, а заказчиков. Сколько, по его мнению, Аваков будет безрезультатно искать заказчиков, цеплять на непричастных людей дела, чтобы выгнать его с должности министра? Неизвестно. И сколько времени еще ему отпущено, чтобы обманывать президента и народ, и способен ли он вообще кого-то отыскать вместе со своим Геращенко?
– добавил Riffmaster.
Антоненко изменили меру пресечения: коротко
- Андрею Антоненко 30 апреля изменили меру пресечения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Шевченковский суд Киева избрал круглосуточный домашний арест вместо содержания под стражей.
- Тогда музыкант, известный как Riffmaster, назвал выход из СИЗО "маленькой победой". Хотя и добавил, что впереди – большая война.
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