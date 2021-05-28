Музыкант уверен, что глава государства теперь "четко и точно понимает" непричастность всех троих подозреваемых к смерти журналиста. Об этом Riffmaster сообщил в интервью "Радио НВ".

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"Я уже более уверен, что Владимир Александрович (Зеленский – 24 канал) четко и точно понимает, что никто из нас не причастен к этому ужасному делу. Что с момента позорного сборища во главе с Аваковым тогда он просто был неосведомлен, его каким-то образом втянули", – сказал он.

Андрей Антоненко в то же время отметил, что президент не связывался с ним, в отличие от Яны Дугарь, которая также является фигурантом дела об убийстве Павла Шеремета.

Если он захочет со мной пообщаться, я охотно с ним встречусь, потому что есть о чем поговорить. Относительно того, что он общается с Яной, я думаю, что если бы кто-то из нас был к чему-то причастен, таких бы переписок не было,

– подчеркнул музыкант.

Антоненко хочет задать несколько вопросов Зеленскому

Riffmaster также озвучил вопросы, которые бы хотел задать Владимиру Зеленскому во время личного разговора.

"Во-первых, на пресс-конференции в июле 2019 года полиция показала ему материалы дела. Он вышел и сказал, что то, что он увидел, значит, что вот-вот будет результат. Что ему тогда показывали, если тогда с меня и с Юлии Кузьменко были сняты прослушивания, и ни я, ни Юля не входили в круг подозреваемых?" – отметил Андрей Антоненко.

А еще бы я напомнил ему, что он говорил, что надо найти не крайних, а заказчиков. Сколько, по его мнению, Аваков будет безрезультатно искать заказчиков, цеплять на непричастных людей дела, чтобы выгнать его с должности министра? Неизвестно. И сколько времени еще ему отпущено, чтобы обманывать президента и народ, и способен ли он вообще кого-то отыскать вместе со своим Геращенко?

– добавил Riffmaster.

Справка. Андрея Антоненко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Под стражей музыкант пробыл 505 дней – с 14 декабря 2019 года.

Антоненко изменили меру пресечения: коротко

Андрею Антоненко 30 апреля изменили меру пресечения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Шевченковский суд Киева избрал круглосуточный домашний арест вместо содержания под стражей.

Тогда музыкант, известный как Riffmaster, назвал выход из СИЗО "маленькой победой". Хотя и добавил, что впереди – большая война.

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