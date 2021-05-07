Андрей Антоненко признался, что поддержка активистов позволяла не падать духом. Она мотивировала жить и бороться за справедливость.

По словам Антоненко, именно поддержка людей вдохновляла и "показывала", что общество "не верит в ту ложь, в которую пытались втянуть людей большие чины Министерства внутренних дел".

Заметьте Это психологические пытки, – Антоненко рассказал об условиях в СИЗО

Недавно я сказал, что такая поддержка может быть описана как три слона, которые держат Землю,

– подчеркнул Антоненко.

Музыкант также отметил, эта ситуация показала, кто действительно друг, а также открыла истинное лицо многих людей.

Дело Антоненко: главное