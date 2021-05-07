Три слона, которые держат Землю, – Антоненко о поддержке активистов
Андрей Антоненко признался, что поддержка активистов позволяла не падать духом. Она мотивировала жить и бороться за справедливость.
Источник:24 канал
По словам Антоненко, именно поддержка людей вдохновляла и "показывала", что общество "не верит в ту ложь, в которую пытались втянуть людей большие чины Министерства внутренних дел".
Заметьте Это психологические пытки, – Антоненко рассказал об условиях в СИЗО
Недавно я сказал, что такая поддержка может быть описана как три слона, которые держат Землю,
– подчеркнул Антоненко.
Музыкант также отметил, эта ситуация показала, кто действительно друг, а также открыла истинное лицо многих людей.
Дело Антоненко: главное
- Музыканта и военного Андрея Антоненко подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
- В СИЗО музыкант пробыл с декабря 2019 по апрель 2021 года.
- Украинцы поддерживали Антоненко. В частности, когда 16 марта 2021 года музыканта не привезли в Шевченковский районный суд Киева, где должны были рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения, люди устроили акцию #FreeRiff.
- Шевченковский суд Киева 30 апреля изменил меру пресечения Антоненко на круглосуточный домашний арест.
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