Музыкант, известный как Riffmaster Андрей Антоненко рассказал, что в изоляторе временного содержания ему было трудно концентрироваться, чтобы писать тексты для песен в частности. Он назвал условия в СИЗО ужасными.

Антоненко также объяснил свои слова с июня 2020 года о давлении в изоляторе. Он рассказал, действительно ли в отношении него применили соответствующие действия.

К теме Когда на твоей стороне правда, ее надо выкрикивать постоянно, – интервью с Андреем Антоненко

"В изоляторе временного содержания условия-ужасные. Это, фактически, психологическая пытка. Там замазаны окна не открываются, тусклый свет. Люди там теряют здоровье", - заявил Андрей Антоненко.

Осуществляли ли на Антоненко давление в СИЗО

По словам музыканта, в изоляторе давление было лишь психологическим. Запрещали теплые вещи и средства гигиены, пока не пришли адвокаты, их тоже не пускали, добавил Riffmaster.

Мне ни разу не предлагали: "Мы знаем, что ты это сделал, выдай заказчиков". Наоборот, даже неофициально за глаза говорили: "Мы знаем, что это не ты". И задавали лишь формальные вопросы,

– заметил Андрей Антоненко.

Изменение меры пресечения для Антоненко: коротко