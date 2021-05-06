Это психологические пытки, – Антоненко рассказал об условиях в СИЗО
Музыкант, известный как Riffmaster Андрей Антоненко рассказал, что в изоляторе временного содержания ему было трудно концентрироваться, чтобы писать тексты для песен в частности. Он назвал условия в СИЗО ужасными.
Источник:24 канал
Антоненко также объяснил свои слова с июня 2020 года о давлении в изоляторе. Он рассказал, действительно ли в отношении него применили соответствующие действия.
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"В изоляторе временного содержания условия-ужасные. Это, фактически, психологическая пытка. Там замазаны окна не открываются, тусклый свет. Люди там теряют здоровье", - заявил Андрей Антоненко.
Осуществляли ли на Антоненко давление в СИЗО
По словам музыканта, в изоляторе давление было лишь психологическим. Запрещали теплые вещи и средства гигиены, пока не пришли адвокаты, их тоже не пускали, добавил Riffmaster.
Мне ни разу не предлагали: "Мы знаем, что ты это сделал, выдай заказчиков". Наоборот, даже неофициально за глаза говорили: "Мы знаем, что это не ты". И задавали лишь формальные вопросы,
– заметил Андрей Антоненко.
Изменение меры пресечения для Антоненко: коротко
- 30 апреля Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения для Андрея Антоненко. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
- В СИЗО Riffmaster находился с 3 декабря 2019 года, его подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Андрей Антоненко назвал домашний арест "маленькой победой" и подчеркнул, что впереди – большая битва.
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