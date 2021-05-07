Андрій Антоненко зізнався, що підтримка активістів давала змогу не падати духом. Вона мотивувала жити та боротися за справедливість.

За словами Антоненка, саме підтримка людей надихала і "показувала", що суспільство "не вірить в ту брехню, в яку намагалося втягнути людей великі чини Міністерства внутрішніх справ".

Зауважте Це психологічні тортури, – Антоненко розповів про умови в СІЗО

Я недавно казав, що таку підтримку можна описати, як три слони, які тримають Землю,

– наголосив Антоненко.

Музикант також зауважив, ця ситуація показала, хто справді друг, а також відкрила істинне обличчя багатьох людей.

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