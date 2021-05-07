Три слони, які тримають Землю, – Антоненко про підтримку активістів
Андрій Антоненко зізнався, що підтримка активістів давала змогу не падати духом. Вона мотивувала жити та боротися за справедливість.
Джерело:24 канал
За словами Антоненка, саме підтримка людей надихала і "показувала", що суспільство "не вірить в ту брехню, в яку намагалося втягнути людей великі чини Міністерства внутрішніх справ".
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Я недавно казав, що таку підтримку можна описати, як три слони, які тримають Землю,
– наголосив Антоненко.
Музикант також зауважив, ця ситуація показала, хто справді друг, а також відкрила істинне обличчя багатьох людей.
Справа Антоненка: головне
- Музиканта та військового Андрія Антоненка підозрюють у вбивстві українського журналіста Павла Шеремета.
- У СІЗО музикант пробув з грудня 2019 до квітня 2021 року.
- Українці підтримували Антоненка. Зокрема, коли 16 березня 2021 музиканта не привезли до Шевченківського районного суду Києва, де мали розглядати клопотання про зміну запобіжного заходу, люди влаштували акцію #FreeRiff.
- Шевченківський суд Києва 30 квітня змінив запобіжний захід Антоненку на цілодобовий домашній арешт.
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