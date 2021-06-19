Консультативна рада займається забезпеченням гарантій прав та свобод людей, що брали участь у захисті України. Як зазначив адвокат Яни Дугарь Микола Ореховський, перед радою озвучили проблеми, з якими зіткнулись, як його підзахисна, так і Андрій Антоненко.
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Адвокати порушили питання щодо грошового забезпечення
По них ще нема вироку, вони не визнані винними, а до них вже застосовуються певні обмеження несправедливі. Для Яни – це питання грошового забезпечення. Наказ Міноборони суперечить законам України,
– наголосив Ореховський.
Щодо Антоненка, то йому хочуть допомогти з отриманням необхідного лікування.
Адвокати кажуть, що Дугарь не зустрічалась з Єрмаком
Стосовно того, чи бачилась Яна Дугарь з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, то учасники зустрічі відповіли, що – ні. Тоді від журналістів пролунало питання, чи взагалі планують таку зустріч
Я взагалі не знаю, звідки така інформація,
– сказала Дугарь.
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В пресслужбі Єрмака кажуть, що зустріч була
Тим часом "Українська правда" з посиланням на пресслужбу Андрія Єрмака повідомила, що керівник ОП таки зустрічався з Дугарь. Мовляв, Єрмак та два його заступники приєднались до зустрічі під час Консультативної ради.
Справа щодо вбивства журналіста Павла Шеремета є дуже резонансною. Тому Консультативна рада здійснює громадський контроль за перебігом розслідування цього кримінального провадження,
– зазначили у пресслужбі Єрмака.
Що відомо про справу проти Яни Дугарь:
- Військового медика Яну Дугарь підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
- Шеремета підірвали у автомобілі 20 липня 2016 року.
- У травні суд продовжив запобіжний захід для Дугарь на 2 місяці. Наразі вона перебуває під особистими зобов'язаннями.