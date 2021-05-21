Дугарь написала, що після пресконференції Зеленського багато людей вимагали в неї прокоментувати ситуацію з листуванням. Вона вирішила не мовчати.

До теми Я відкритий, – Зеленський показав журналісту листування з Яною Дугарь

"Мені надходять чимало запитань стосовно пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування. Це дійсно так", – написала Дугарь.

Вона розповіла, що довго шукала можливість знайти доступ до президента, їй вдалося.

Мені важливо було донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається зі мною, Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком,

– пояснила вона.

Дугарь також попросила усіх поставитись з розумінням до приватності спілкування з Володимиром Зеленським.

Листування Дугарь з Зеленським: про що мовиться

На пресконференції 20 травня з нагоди другої річниці президентства Володимира Зеленського запитали про справу щодо вбивства Шеремета.

Президент зазначив, що "я кщо ці люди незаконно засуджені – йому не все одно".

Він додав, що слідкує за ситуацією та спілкується з Яною Дугарь.

Зеленський покликав одного з журналістів та показав йому листування.