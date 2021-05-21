Дугарь написала, что после пресс-конференции Зеленского много людей требовали у нее прокомментировать ситуацию с перепиской. Она решила не молчать.

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"Мне поступают немало вопросов относительно пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что имею с ним прямую переписку. Это действительно так", – написала Дугарь.

Она рассказала, что долго искала возможность найти доступ к президенту, ей удалось.

Мне важно было донести свою историю, видения и переживания от того, что происходит со мной, Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко,

– пояснила она.

Дугарь также попросила всех отнестись с пониманием к приватности общения с Владимиром Зеленским.

Переписка Дугарь с Зеленским: о чем говорится

На пресс-конференции 20 мая по случаю второй годовщины президентства Владимира Зеленского спросили о деле касательно убийства Шеремета.

Президент отметил, что "если эти люди незаконно осуждены – ему не все равно".

Он добавил, что следит за ситуацией и общается с Яной Дугарь.

Зеленский позвал одного из журналистов и показал ему переписку.

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