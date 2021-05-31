В інтерв'ю виданню Антоненко розповів про те, як почувається після майже місяця від зміни запобіжного заходу.

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Андрій Антоненко про погіршення здоров'я у СІЗО

Як я почуваюсь? Більш-менш нормально, зараз потрошку займаюсь здоров'ям. У мене втрачені зуби, погіршений зір, суддя дає дозволи на відвідування лікарів,

– поділився музикант.

Він додав, що потроху відновлює втрачене у СІЗО здоров'я, хоча до ув'язнення був повністю здоровою людиною. "У мене зараз мінус 6 зубів. Я мовчу про ті, які просто кришилися і які я зараз лікую", – зазначив Антоненко.

За все це Антоненко "дякує міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та всім його псам".

Фігурант справи Шеремета пояснив, що до таких проблем зі здоров'ям призвів нервовий психологічний стан під час перебування у СІЗО. "Психологічний тиск, побутові умови. Там, де не відкриваються вікна, де ти нічого не бачиш, там, де світло таке, як в радянських потягах у купе", – додав Riffmaster.

В ізоляторі не надавали меддопомоги

Музикант розповів, що в ізоляторі тимчасового тримання була повністю відсутня медична допомога.

"Там взагалі немає ні лікаря, ні фельдшера, тому коли в мене почалися проблеми з зубами, ми місяць-півтора не могли дочекатися ніякої допомоги. Ми зверталися, писали, ніхто її не надавав", – зауважив Антоненко.

Він уточнив, якщо був потрібен лікар, там просто викликали швидку.

Справа Шеремета і причетність до неї Антоненка: коротко