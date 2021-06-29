Рішення оголосила суддя Оксана Голуб. Таким чином задовольнили клопотання прокурорів. Наступне засідання суду відбудеться 27 липня.

Раніше Одна з фігуранток справи Шеремета Яна Дугарь прийшла в Офіс Президента

Антоненку запобіжний захід продовжили на 2 місяці

Зазначимо, що під час засідання 29 червня довелось оголосити перерву, адже надійшло повідомлення про замінування. Про це повідомила головуюча суддя.

Ще одному фігуранту справи – Андрію Антоненку 22 червня Шевченківський райсуд продовжив запобіжний захід на 2 місяці. Мовиться про цілодобовий домашній арешт.

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