Решение огласила судья Оксана Голуб. Таким образом удовлетворили ходатайство прокуроров. Следующее заседание суда состоится 27 июля.

Ранее Одна из фигуранток дела Шеремета Яна Дугарь пришла в Офис Президента

Антоненко меру пресечения продлили на 2 месяца

Отметим, что во время заседания суда 29 июня пришлось объявить перерыв, ведь поступило сообщение о заминировании. Об этом сообщила председательствующая судья.

Еще одному фигуранту дела – Андрею Антоненко 22 июня Шевченковский райсуд продлил меру пресечения на 2 месяца. Говорится о круглосуточном домашнем аресте.

Главное об убийстве журналиста Павла Шеремета: