У судьи объявили перерыв

В рассмотрении дела об убийстве Шеремета объявили перерыв. Об этом сообщила главный судья Оксана Голуб.

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Поскольку у нас (поступило сообщение – 24 канал) заминирование, нам надо объявить перерыв, у нас эвакуация,

– рассказала Голуб.

Предварительно перерыв объявили на 1 час.

Суд исследовал ряд материалов дела, которые предоставил прокурор. Говорится о протоколе по результатам проведения негласных поисково-следственных действий. Также в ходе заседания стороны процесса прослушали различные аудиозаписи по делу.

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