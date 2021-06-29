У судді оголосили перерву
У розгляді справи щодо вбивства Шеремета оголосили перерву. Про це повідомила головна суддя Оксана Голуб.
Раніше У Києві обмежили роботу 2 вокзали через повідомлення про замінування
Оскільки у нас (надійшло повідомлення – 24 канал) замінування, нам треба оголосити перерву, у нас евакуація,
– розповіла Голуб.
Попередньо перерву оголосили 1 годину.
Суд дослідив низку матеріалів справи, які надав прокурор. Мовиться про протокол за результатами проведення негласних розшуково-слідчих дій. Також під час засідання сторони процесу прослухали різноманітні аудіозаписи у справі.
Що відомо про вбивства Павла Шеремета
- 20 липня 2016 року у Києві підірвали машину, в якій перебував Шеремет. Він загинув на місці.
- Серед підозрюваних музикант Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь та кардіохірург Юлія Кузьменко.
- У січні 2021 року колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар оприлюднив записи розмови співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". У них мовиться про те, що спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість вбивства журналіста.
- Попри значний суспільний розголос справу досі не вдалося розкрити. На своїй пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, хто вбив Шеремета.