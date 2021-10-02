Спиливали зубы и били током: в Донецкой области за пытки будут судить руководство "Изоляции"

В Донецкой области заочно будут судить руководителей и конвоиров тюрьмы "Изоляция". Их подозревают в пытках военнопленных и незаконно задержанного гражданского населения.

Полицейские завершили расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении 2 организаторов подпольного застенка и 6 конвоиров.

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Организация оккупантами тюрьмы

В процессе расследования правоохранители провели следственные действия с более чем сотней людей, которые прошли "Изоляцию" и сейчас проживают в разных областях Украины.

Выяснилось, что в июне 2014 на территории захваченного боевиками бывшего завода изоляционных материалов во временно оккупированном Донецке организовали подпольную тюрьму. В ней удерживали людей с проукраинской позицией – как участников войны, так и гражданского населения.

Пока полицейские полностью собрали доказательства в отношении 8 членов преступной организации: непосредственных руководителей и охранников-конвоиров. Руководили местом пыток двое жителей Донецкой области – 39 и 48 лет, они находились на посту начальника "службы специальных операций МГБ ДНР" и подчинялись России.

Пытки украинцев

Злоумышленники проводили допросы с применением пыток к пленным:

подключали к различным органам электроток,

спиливали зубы,

насиловали,

проводили имитацию расстрела и захоронения заживо с забиванием гвоздей в гроб.

Кроме того, тюремщики организовали эксплуатацию пострадавших, которых выгоняли на принудительные работы: разгрузки боевых припасов, ремонт боевой техники, строительство дорог, уборка в "резиденции руководства".

Истощенных людей заставляли работать с утра до позднего вечера, часто без еды и воды, под охраной конвоиров с автоматами, которые издевались над узниками.

Также пленников заставляли разбирать награбленный в захваченных предприятиях товар, в том числе просроченные продукты, которые затем фасовали в новые упаковки и продавали в крупных магазинах.

Злоумышленникам предъявили обвинение

По делу проходят 34 потерпевших, среди которых мужчины и женщины разного возраста, есть пенсионеры и 18-летний юноша.

Фигурантам заочно предъявили обвинения в участии в преступной организации, незаконном военизированном формировании, жестоком обращении с гражданским населением, торговли людьми.

Кроме того, 6 конвоиров обвиняют по статье об участии в террористической организации.