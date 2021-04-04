Журналист Денис Казанский записал видео, где снова показал фото и данные палачей подпольной тюрьме "Изоляция". Они имеют российское гражданство.

Журналист теперь ссылается на медийные ресурсы. И за сутки палачей увидел уже почти 80 тысяч человек.

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Кроме этого, бывший пленник боевиков Станислав Асеев на своей странице в фейсбуке также сообщил их имена. К сожалению, оригинальное сообщение больше не доступно из-за блокирования соцсети, впрочем он ссылается на видео Казанского.

Кроме этого, Асеев издал книгу воспоминаний общения с одним из "особовиков" в "Изоляции" в 2019 году.

Имена палачей

Палачами "Изоляция" оказались жители Российской Федерации, это не полный список, впрочем россиянами оказались именно они:

Юрий Кривонос, позывной "Толстый" – глава пыточной;

Владимир Бутенко, позывной "Бут" – правая рука Кривоноса;

Руслан Еремичев, позывной "Ермак".

Все трое причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства. Теперь Украина имеет конкретные данные и может обвинять Россию за нарушение законов и обычаев ведения войны.



Данные паспорта россиянина Бутенко / Фото Bellingcat

Данные паспорта россиянина Еремичева / Фото Bellingcat

Данные паспорта россиянина Кривоноса / Фото Bellingcat

Обратите внимание! Боевики захватили "Изоляцию" в 2014 году и превратили ее в настоящий концлагерь. Асееву, которого похитили оккупанты в Донецке, удалось освободиться из тюрьмы в результате обмена пленными в конце 2019 года.