Граждане России: известны имена палачей концлагеря "Изоляция", где боевики держат пленных
Журналист Денис Казанский записал видео, где снова показал фото и данные палачей подпольной тюрьме "Изоляция". Они имеют российское гражданство.
Источник:ютуб Дениса Казанского
Журналист теперь ссылается на медийные ресурсы. И за сутки палачей увидел уже почти 80 тысяч человек.
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Кроме этого, бывший пленник боевиков Станислав Асеев на своей странице в фейсбуке также сообщил их имена. К сожалению, оригинальное сообщение больше не доступно из-за блокирования соцсети, впрочем он ссылается на видео Казанского.
Кроме этого, Асеев издал книгу воспоминаний общения с одним из "особовиков" в "Изоляции" в 2019 году.
Имена палачей
Палачами "Изоляция" оказались жители Российской Федерации, это не полный список, впрочем россиянами оказались именно они:
- Юрий Кривонос, позывной "Толстый" – глава пыточной;
- Владимир Бутенко, позывной "Бут" – правая рука Кривоноса;
- Руслан Еремичев, позывной "Ермак".
Все трое причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства. Теперь Украина имеет конкретные данные и может обвинять Россию за нарушение законов и обычаев ведения войны.
Данные паспорта россиянина Бутенко / Фото Bellingcat
Данные паспорта россиянина Еремичева / Фото Bellingcat
Данные паспорта россиянина Кривоноса / Фото Bellingcat
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