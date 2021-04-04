Журналіст Денис Казанский записав відео, де знову показав фото і дані катів підпільної в'язниці "Ізоляції". Вони мають російське громадянство.

Журналіст тепер посилається на медійні ресурси. І за добу катів побачило вже майже 80 тисяч людей.

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Крім цього, колишній бранець бойовиків Станіслав Асєєв на своїй сторінці у фейсбуці також повідомив їхні імена. На жаль, оригінальний допис більше не доступний через блокування соцмережі, втім він посилається на відео Казанського.

Крім цього, Асєєв видав книжку спогадів спілкування з одним із "особиків" в "Ізоляції" у 2019 році.

Імена катів

Катами "Ізоляції" виявилися мешканці Російської Федерації, це не повний список, втім росіянами висвились саме вони:

Юрій Кривонос, позивний "Товстий" – глава катівні;

Володимир Бутенко, позивний "Бут" – права рука Кривоноса;

Руслан Єремічев, позивний "Єрмак".

Усі троє причетні до жорстоких тортур, побоїв, принижень людської гідності. Тепер Україна має конкретні дані та може звинувачувати Росію за порушення законів і звичаїв ведення війни.



Дані паспорта росіянина Бутенка / Фото Bellingcat

Дані паспорта росіянина Єремічева / Фото Bellingcat

Дані паспорта росіянина Кривоноса / Фото Bellingcat