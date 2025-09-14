В Киеве во время конференции Ялтинской европейской стратегии состоялась словесная перепалка между президентом Финляндии и бывшим премьер-министром Великобритании. Спор касался замороженных российских активов и возможного присутствия западных войск в Украине.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Iltalehti.

Спор Стубба и Дожонсона: что известно?

На конференции Ялтинской европейской стратегии (YES), состоявшейся в Киеве, Александр Стубб и Борис Джонсон публично поспорили.

Джонсон задал вопрос, почему замороженные российские активы на сумму около 300 миллиардов евро до сих пор не использованы в пользу Украины.

Стубб ответил, что они должны пойти на восстановление или репарации, но часть европейских стран, в частности Бельгия, опасается юридических последствий.

Тогда же бывший британский премьер спросил, почему "коалиция желающих" не вводит свои войска в безопасные районы Украины уже сейчас. Финский президент отметил, что это должно стать инструментом сдерживания после войны.

Я не хочу говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в ЕС,

– добавил Стубб.

Как объясняет финское издание, лидер Финляндии намекнул на роль Джонсона в выходе Великобритании из Евросоюза.

В ответ британский политик напомнил, что и Финляндии понадобилось время, чтобы выйти из-под влияния СССР. Стубб согласился и подчеркнул, что такого никогда не должно произойти с Украиной.

