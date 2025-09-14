Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Iltalehti.
Спор Стубба и Дожонсона: что известно?
На конференции Ялтинской европейской стратегии (YES), состоявшейся в Киеве, Александр Стубб и Борис Джонсон публично поспорили.
Джонсон задал вопрос, почему замороженные российские активы на сумму около 300 миллиардов евро до сих пор не использованы в пользу Украины.
Стубб ответил, что они должны пойти на восстановление или репарации, но часть европейских стран, в частности Бельгия, опасается юридических последствий.
Тогда же бывший британский премьер спросил, почему "коалиция желающих" не вводит свои войска в безопасные районы Украины уже сейчас. Финский президент отметил, что это должно стать инструментом сдерживания после войны.
Я не хочу говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в ЕС,
– добавил Стубб.
Как объясняет финское издание, лидер Финляндии намекнул на роль Джонсона в выходе Великобритании из Евросоюза.
В ответ британский политик напомнил, что и Финляндии понадобилось время, чтобы выйти из-под влияния СССР. Стубб согласился и подчеркнул, что такого никогда не должно произойти с Украиной.
Кто готов отправить войска в Украину?
Президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что миротворческие силы могут быть направлены в Украину для прекращения огня, если это поддержит большинство стран-членов.
Если между Украиной и Россией будет достигнуто мирное соглашение, США могут взять на себя лидерство в мониторинге буферной зоны в Украине. Охранять ее будут войска государств вне НАТО, например из Саудовской Аравии или Бангладеш.
"Коалиция желающих" не пришла к согласию о введении войск в Украину после завершения боевых действий, но поддержала идею дальнейшего укрепления обороны страны.