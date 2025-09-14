Про це інформує 24 Канал з посиланням на Iltalehti.

Суперечка Стубба і Дожонсона: що відомо?

На конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), що відбулася у Києві, Александр Стубб та Борис Джонсон публічно посперечалися.

Джонсон поставив питання, чому заморожені російські активи на суму близько 300 мільярдів євро досі не використані на користь України.

Стубб відповів, що вони мають піти на відбудову чи репарації, але частина європейських країн, зокрема Бельгія, побоюється юридичних наслідків.

Тоді ж колишній британський прем'єр запитав, чому "коаліція охочих" не вводить свої війська в безпечні райони України вже зараз. Фінський президент зауважив, що це має стати інструментом стримування після війни.

Я не хочу говорити це у вашій присутності, але однією з найкращих гарантій безпеки для України було б членство в ЄС,

– додав Стубб.

Як пояснює фінське видання, лідер Фінляндії натякнув на роль Джонсона у виході Великої Британії з Євросоюзу.

У відповідь британський політик нагадав, що й Фінляндії знадобився час, аби вийти з-під впливу СРСР. Стубб погодився й наголосив, що такого ніколи не повинно статися з Україною.

Хто готовий відправити війська в Україну?