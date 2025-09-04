Укр Рус
4 сентября, 20:14
В Лиссабоне упал популярный фуникулер, среди жертв – украинец: что известно о трагедии

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Во время аварии фуникулера в Лиссабоне погибло 16 человек, среди них украинец.
  • Генеральная прокуратура начала расследование инцидента, а правительство Португалии объявило национальный траур; компания Carris утверждает, что транспорт был технически исправен.
  • Мировые лидеры, включая президента Украины Владимира Зеленского, выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим в трагедии.

Посольство Украины в Португалии сообщило, что среди 15 погибших во время обвала фуникулера в Лиссабоне есть мужчина из Украины 1971 года рождения. Украинские дипломаты сообщили об этом его семье.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что Андрей Сибига поручил предоставить родным погибшего всю необходимую консульскую поддержку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Что известно о погибшем в Лиссабоне украинце?

Фуникулер Glória в среду, 3 сентября, сошел с рельсов в результате аварии. Ее причину еще предстоит выяснить. Из-за инцидента в столице Португалии погибли люди, в частности один украинец. Чиновники выразили соболезнования родным мужчины, который находился в фуникулере во время обвала.

Авария на фуникулере в Лиссабоне: детали

В результате аварии погибли 16 человек, а по меньшей мере 18, среди которых трехлетний мальчик, пострадали. CNN пишет, что национальность других жертв пока неизвестна. Ранены четверо португальцев, двое немцев, двое испанцев, граждане Южной Кореи, Кабо-Верде, Канады, Италии, Франции, Швейцарии и Марокко.

Генеральная прокуратура начнет расследование аварии. Тем временем правительство Португалии решило объявить национальный траур 4 сентября.

Компания Carris, обслуживавшая фуникулер, отмечает, что технически транспорт был исправен. Ведь общее техническое обслуживание и промежуточный ремонт провели в 2024 году.

Ежемесячные и еженедельные программы технического обслуживания и ежедневные проверки были тщательно соблюдены. Мы немедленно начали расследование вместе с властями, чтобы определить истинные причины этой аварии, 
– сообщили в компании.

Стоит отметить! Фуникулер "Elevador da Glória" способен перевозить до 42 человек. Он был одним из символов Лиссабона и имел большую популярность среди туристов.

Как реагируют на обрыв фуникулера чиновники?

  • Правительство и премьер-министр Португалии сообщили, что глубоко сожалеют по поводу аварии на фуникулере, которая произошла в Лиссабоне, и выражают свое глубокое беспокойство и солидарность с жертвами и их семьями.
  • Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила печаль и соболезнования семьям жертв трагедии.
  • Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что глубоко опечален аварией на фуникулере в Лиссабоне. Он от имени украинского народа выразил искренние соболезнования семьям погибших, президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузи, премьер-министру Луишу Монтенегру. Лидер государства добавил, что Украина молится и выражает солидарность с португальским народом, который оплакивает потери.