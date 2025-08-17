Так, в пятницу, 15 августа в португальском поселке Агиар-да-Бейра огненный смерч напугал местных жителей, передает 24 Канал со ссылкой на InfoMoney.

Что известно об огненных смерчах в Португалии?

Это явление редкое и может быть чрезвычайно опасным. Оно возникает тогда, когда потоки перегретого воздуха образуют вихри, разносящие огонь, угольки и обломки на большие расстояния.

Этот огненный смерч стал уже вторым, зафиксированным этим летом в Европе. Первый случай произошел несколько дней назад в португальском муниципалитете Моимента-да-Бейра также во время крупного пожара.

Тогда огонь вспыхнул 8 августа и ночью уже угрожал жилым домам в населенном пункте Парадуса, а утром – в самом Алвите.

Заметим, что это второй по масштабам сезон пожаров в Португалии с 2017 года, когда страна пережила трагедию в Педрогао-Гранде, где погибло более 60 человек. Площадь пожаров в этом году в 9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пожары в Португалии / Фото местные СМИ

К слову, в Турции продолжаются масштабные лесные пожары в провинции Чанаккале, борьбу с которыми осложняет сильный ветер.