Так, у п'ятницю, 15 серпня у португальському селищі Агіар-да-Бейра вогняний смерч налякав місцевих мешканців, передає 24 Канал із посиланням на InfoMoney.

Що відомо про вогняні смерчі у Португалії?

Це явище рідкісне й може бути надзвичайно небезпечним. Воно виникає тоді, коли потоки перегрітого повітря утворюють вихори, що розносять вогонь, жарини та уламки на великі відстані.

Смерч з вогню в Агіар-да-Бейра: дивіться відео

Цей вогняний смерч став уже другим, зафіксованим цього літа в Європі. Перший випадок стався кілька днів тому в португальському муніципалітеті Моімента-да-Бейра також під час великої пожежі.

Смерч у Моімента-да-Бейра: дивіться відео

Тоді вогонь спалахнув 8 серпня й уночі вже загрожував житловим будинкам у населеному пункті Парадуса, а вранці – у самому Алвіте.

Нове вогняне торнадо в районі Агіяр-да-Бейра: дивіться відео

Страшна пожежа неподалік муніципалітету Сеї: дивіться відео

Зауважимо, що це другий за масштабами сезон пожеж у Португалії з 2017 року, коли країна пережила трагедію в Педрогао-Гранде, де загинуло понад 60 людей. Площа пожеж цього року в 9 разів більша, ніж за аналогічний період минулого року.

Пожежі у Португалії / Фото місцеві ЗМІ

До слова, у Туреччині тривають масштабні лісові пожежі в провінції Чанаккале, боротьбу з якими ускладнює сильний вітер.