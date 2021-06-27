В США мужчина угнал грузовик, врезался в дом и устроил стрельбу: есть жертвы

В США в штате Массачусетс мужчина на угнанном грузовике врезался в дом. Впоследствии злоумышленник вышел из автомобиля и выстрелил в 2 человек.

Инцидент произошел в американском Уинтропе. Полиция штата Массачусетс сообщила, что украденный грузовик ранее принадлежал водопроводно-канализационной компании.

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Выйдя из грузовика, мужчина выстрелил в проходивших мимо людей. Ранения мужчины и женщины оказались несовместимыми с жизнью.

Впоследствии выяснилось, что у злоумышленника было два экземпляра оружия.

Кроме того, еще 2 человека пострадали, когда грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

По данным CNN, мужчину разыскали неподалеку от места происшествия. Полицейский ранил нападавшего. Мужчина умер в больнице.

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