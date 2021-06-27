У США чоловік викрав вантажівку, врізався в будинок і влаштував стрілянину: є жертви
Джерело:NBC Boston
В американському штаті Массачусетс чоловік на вкраденій вантажівці врізався у будинок. Згодом зловмисник вийшов з автомобіля та вистрілив у 2 людей.
Інцидент стався в американському Вінтропі. Поліція штату Массачусетс повідомила, що вкрадена вантажівка раніше належала водопровідно-каналізаційній компанії.
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Вийшовши з вантажівки, чоловік вистрелив у людей, які проходили повз. Поранення чоловіка і жінки виявили несумісними з життям.
Згодом з'ясувалося, що у зловмисника було два екземпляри зброї.
Окрім того, ще 2 людей постраждали, коли вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем.
За даними CNN, чоловіка розшукали неподалік від місця події. Поліцейський поранив нападника. Чоловік помер у лікарні.
Друга трагедія за тиждень
- В американському штаті Міссурі у місті Сент-Луїс ввечері 21 червня жертвами стрілянини стали 3 людей.
- Окрім того, внаслідок трагедії постраждали ще 4 людей.
- Комісар поліції Джон Хейден розповів, що мотив стрільця наразі невідомий.