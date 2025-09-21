Не только освобождение политзаключенных: американист раскрыл цель контактов Трампа с Лукашенко
- США стремятся уменьшить зависимость Беларуси от Москвы и наладить независимый диалог с Лукашенко, освободив политзаключенных.
- Американские визиты в Беларусь направлены на укрепление отношений, снятие санкций, и обсуждение вопросов безопасности.
В последнее время отношения между США и Беларусью значительно потеплели. В Минск приезжал спецпосланник президента США Кит Келлог и представитель Дональда Трампа Джон Коулл. В ответ Александр Лукашенко освободил политических заключенных, находившихся в белорусских тюрьмах.
Американист, советник агентства Евроатлантического сотрудничества Антон Пеньковский в эфире 24 Канала объяснил, почему США начали налаживать контакты с Лукашенко. Он предположил, возможен ли прогресс в отношениях Вашингтона и Минска.
Какой подход использует США в налаживании отношений с Беларусью?
Пеньковский напомнил, что 21 июня Кит Келлог прибыл в Беларусь, где встретился с Лукашенко. После чего были освобождены 14 политических заключенных, в частности, оппозиционер Сергей Тихановский.
В сентябре в Минск прилетел Джон Коул и после его визита снова были освобождены 52 политзаключенных, среди которых не только граждане Беларуси, но и других стран.
Администрация Трампа действует прагматично и последовательно, придерживаясь прямого и конкретного подхода в выстраивании дипломатических и политических отношений с Минском,
– подчеркнул американист.
В то же время Лукашенко готов сделать шаги навстречу США по вопросам безопасности, переговоры по которым происходят за закрытыми дверями.
Однако главная цель визитов американцев в Беларусь не только в освобождении политических заключенных. Она в том, чтобы сделать Минск менее зависимым от Москвы и наладить прямой диалог с Лукашенко,
– пояснил советник агентства Евроатлантического сотрудничества.
А также, по его словам, обсуждать дела без посредничества Владимира Путина в Минске, хоть и с авторитарным лидером, но в отдельном формате.
В то же время этот формат общения дает возможность Лукашенко высказаться, очертить свои интересы и провести переговоры о гарантиях безопасности. Главное для США, по его мнению, убедиться, что Лукашенко не находится в полной синхронизации с позицией России и сохраняет, хотя бы в определенной степени, независимость в своих решениях и действиях.
Сейчас трудно предсказать, будут ли эти переговоры успешными и принесут ли они США желаемый результат. Однако уже достигнута цель по освобождению политзаключенных, в частности, граждан США и европейских стран, которые могли бы погибнуть в тюрьмах,
– подчеркнул Антон Пеньковский.
Он добавил, что наблюдается устойчивый процесс между Вашингтоном и Минском. И в ближайшие два – три месяца, вероятно, состоится дальнейший прогресс в этом направлении.
Как происходит потепление отношений Вашингтона и Минска?
- После 6-часовой встречи с Китом Келлогом Лукашенко поделился, что они разговаривали преимущественно о ситуации в мире. По его словам, если с ним разговаривают о ситуации в мире, свидетельствует о том, что мнение Лукашенко уважают.
- Также он заявил, что Келлог якобы обещал поработать над тем, чтобы Украина не наносила удары по России. Однако спецпосланник Трампа подчеркнул, что не говорил такого.
- В сентябре в Минск приехал спецпредставитель Трампа Джон Коул. Он заявил о том, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа".
- Кроме того, Дональд Трамп передал письмо Лукашенко, в котором поздравил его с днем рождения и отметил, что молится за его здоровье и благополучие, а также за "прогресс в достижении наших общих целей". Также Трамп подарил ему запонки с изображением Белого дома.
- Раньше, накануне встречи Трампа с Путиным на Аляске, президент США провел телефонный разговор с Лукашенко, который назвал "очень хорошим". Трамп заявил, что "с нетерпением ожидает встречи с Лукашенко в будущем".