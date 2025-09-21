В последнее время отношения между США и Беларусью значительно потеплели. В Минск приезжал спецпосланник президента США Кит Келлог и представитель Дональда Трампа Джон Коулл. В ответ Александр Лукашенко освободил политических заключенных, находившихся в белорусских тюрьмах.

Американист, советник агентства Евроатлантического сотрудничества Антон Пеньковский в эфире 24 Канала объяснил, почему США начали налаживать контакты с Лукашенко. Он предположил, возможен ли прогресс в отношениях Вашингтона и Минска.

Какой подход использует США в налаживании отношений с Беларусью?

Пеньковский напомнил, что 21 июня Кит Келлог прибыл в Беларусь, где встретился с Лукашенко. После чего были освобождены 14 политических заключенных, в частности, оппозиционер Сергей Тихановский.

В сентябре в Минск прилетел Джон Коул и после его визита снова были освобождены 52 политзаключенных, среди которых не только граждане Беларуси, но и других стран.

Администрация Трампа действует прагматично и последовательно, придерживаясь прямого и конкретного подхода в выстраивании дипломатических и политических отношений с Минском,

– подчеркнул американист.

В то же время Лукашенко готов сделать шаги навстречу США по вопросам безопасности, переговоры по которым происходят за закрытыми дверями.

Однако главная цель визитов американцев в Беларусь не только в освобождении политических заключенных. Она в том, чтобы сделать Минск менее зависимым от Москвы и наладить прямой диалог с Лукашенко,

– пояснил советник агентства Евроатлантического сотрудничества.

А также, по его словам, обсуждать дела без посредничества Владимира Путина в Минске, хоть и с авторитарным лидером, но в отдельном формате.

В то же время этот формат общения дает возможность Лукашенко высказаться, очертить свои интересы и провести переговоры о гарантиях безопасности. Главное для США, по его мнению, убедиться, что Лукашенко не находится в полной синхронизации с позицией России и сохраняет, хотя бы в определенной степени, независимость в своих решениях и действиях.

Сейчас трудно предсказать, будут ли эти переговоры успешными и принесут ли они США желаемый результат. Однако уже достигнута цель по освобождению политзаключенных, в частности, граждан США и европейских стран, которые могли бы погибнуть в тюрьмах,

– подчеркнул Антон Пеньковский.

Он добавил, что наблюдается устойчивый процесс между Вашингтоном и Минском. И в ближайшие два – три месяца, вероятно, состоится дальнейший прогресс в этом направлении.

Как происходит потепление отношений Вашингтона и Минска?