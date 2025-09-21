Останнім часом відносини між США та Білоруссю значно потеплішали. До Мінська приїжджав спецпосланник президента США Кіт Келлог та представник Дональда Трампа Джон Коулл. У відповідь Олександр Лукашенко звільнив політичних ув'язнених, що перебували у білоруських тюрмах.

Американіст, радник агентства Євроатлантичного співробітництва Антон Пеньковський в ефірі 24 Каналу пояснив, чому США почали налагоджувати контакти з Лукашенком. Він припустив, чи можливий прогрес у відносинах Вашингтону та Мінська.

Який підхід використовує США у налагодженні відносин з Білоруссю?

Пеньковський нагадав, що 21 червня Кіт Келлог прибув до Білорусі, де зустрівся з Лукашенком. Після чого було звільнено 14 політичних в'язнів, зокрема, опозиціонер Сергій Тихановський.

У вересні до Мінська прилетів Джон Коул і після його візиту знову були звільнені 52 політв'язні, серед яких не тільки громадяни Білорусі, а й інших країн.

Адміністрація Трампа діє прагматично та послідовно, дотримуючись прямого та конкретного підходу у вибудові дипломатичних та політичних відносин з Мінськом,

– наголосив американіст.

Водночас Лукашенко готовий зробити кроки назустріч США щодо питань безпеки, переговори про які відбуваються за закритими дверима.

Проте головна мета візитів американців до Білорусі не тільки у звільненні політичних в'язнів. Вона у тому, щоб зробити Мінськ менше залежним від Москви та налагодити прямий діалог з Лукашенком,

– пояснив радник агентства Євроатлантичного співробітництва.

А також, за його словами, обговорювати справи без посередництва Володимира Путіна в Мінську, хоч і з авторитарним лідером, але в окремому форматі.

Водночас цей формат спілкування дає можливість Лукашенку висловитися, окреслити свої інтереси та провести перемовини щодо гарантій безпеки. Головне для США, на його думку, переконатися, що Лукашенко не перебуває у повній синхронізації з позицією Росії і зберігає, хоча б певною мірою, незалежність у своїх рішеннях та діях.

Наразі важко передбачити, чи будуть ці перемовини успішними та чи принесуть вони США бажаний результат. Проте вже досягнута мета зі звільнення політв'язнів, зокрема, громадян США та європейських країн, які могли б загинути у в'язницях,

– підкреслив Антон Пеньковський.

Він додав, що спостерігається стійкий процес між Вашингтоном та Мінськом. І у найближчі два – три місяці, імовірно, відбудеться подальший прогрес у цьому напрямку.

