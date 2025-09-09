Россия ведет не только горячую фазу войны в Украине. Также она развернула дезинформационную войну, которая распространяется далеко за пределы нашей страны, она направлена против западного мира и, в частности, США.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала обратил внимание на реакцию Соединенных Штатов на гибридную войну, которую ведут россияне уже на протяжении многих лет. Он объяснил, с чем связано такое поведение Дональда Трампа.

Читайте также Трамп не собирается издеваться над Путиным, переговоры были шумом из ничего, – The Telegraph

Почему Трамп не противостоит российской дезинформации?

"Хуже всего то, что Соединенные Штаты, администрация Трампа фактически складывает оружие, потому что гибридная война россиян против западного мира, против НАТО длится уже очень давно", – объяснил он.

Также в ближайшее время в Беларуси развернутся российско-белорусские военные учения "Запад-2025", которые, по его мнению, тоже являются элементом гибридной войны против государств-членов НАТО, в частности, страны Балтии и Польши.

Дезинформационная пропагандистская машина будет давить на общество уже там, чтобы разбалансировать его. Это уже происходит. В то же время американцы вывешивают белый флаг, когда прекращают противостоять этой дезинформации,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Такая политика США началась с первых дней президентской каденции Трампа. Когда Илон Маск пришел резать все бюджеты, пытаться закрыть USAID, "Радио Свобода". Это происходит, по словам политолога, именно потому, что у них нет понимания важности этих институтов.

Создается впечатление, что американцы все больше хотят торговать с Россией, несмотря на все, готовы идти ей на уступки и давать определенные сигналы. Но на эти сигналы Владимир Путин отвечает плевками в лицо Трампу,

– отметил Андрей Ткачук.

Поэтому, по его словам, очень хотелось бы увидеть четкие и эффективные действия США уже осенью по помощи Украине с ударами вглубь территории России. Однако трудно прогнозировать действия Трампа дальше одного дня, потому что сегодня происходит определенная встреча с положительным результатом, а потом принимаются противоположные решения.

Сейчас мы видим последствия все этих процессов – давление России и попытка врага захватить Донбасс до конца 2025 года. Хотя, как заметил офицер ВСУ, такая перспектива на сегодня не усматривается.

Как США реагирует на российскую пропаганду?